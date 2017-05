L.ELETTORALE: 31 SENATORI PD A MARCUCCI, CAMBIARE ROTTA

30 maggio 2017- 16:45

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Caro Andrea Marcucci se tutto il Pd, senza ambiguità e come promesso durante le primarie del partito, avesse portato avanti la battaglia per una legge elettorale di stampo maggioritario, probabilmente oggi il risultato sarebbe diverso, in termini di consenso in Parlamento e nel Paese". Lo affermano in una nota i 31 senatori Pd firmatari del documento presentato oggi. "Siamo ancora in tempo per correggere la rotta. La verità è che, purtroppo, il Pd non ha nemmeno mai provato ad allargare il consenso su una proposta di tipo maggioritario, capace di favorire la governabilità e garantire il diritto di scelta dei cittadini, senza la costrizione delle larghe intese", concludono.