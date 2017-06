L.ELETTORALE: 417 EMENDAMENTI E 363 SUB EMENDAMENTI, VOTO DALLE 14.30

3 giugno 2017- 10:29

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Sono 363 i sub emendamenti al testo base della legge elettorale presentati in commissione Affari costituzionali della Camera, che aggiunti ai 417 emendamenti fanno 780 proposte di modifica. A fornire i dati in un tweet il presidente della commissione, Andrea Mazziotti. Il via alle votazioni è previsto alle 14.30. Dei sub emendamenti, 127 riguardano i collegi, la cui ripartizione è prevista direttamente dalla legge.