L.ELETTORALE: ACCORDO IN BILICO, AL BLOG DI GRILLO ULTIMA PAROLA/ADNKRONOS

7 giugno 2017- 19:22

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Come si stanno mettendo le cose sulla legge elettorale e la possibilità del voto anticipato in autunno, lo spiegavano più le facce che le parole oggi in Transatlantico. I sorrisi smaglianti di Maurizio Lupi e i volti tesi dei renziani. Persino Lorenzo Guerini e Ettore Rosato stavolta faticano a tenere la consueta ironia. In effetti, almeno stando alla cronaca della giornata, il susseguirsi degli eventi porta alla conclusione che l'accordo sulla legge elettorale potrebbe non reggere. Per colpa dei 5 Stelle, dice il Pd. "I grillini cambiano idea sulla legge elettorale che loro stessi hanno voluto e votato. Sono passati due giorni e già hanno cambiato posizione? Due giorni! Verrebbe voglia di arrabbiarsi", attacca Matteo Renzi sui social rivendicando la "serietà" di contro del Pd. "I commentatori polemici riconosceranno la serietà del nostro comportamento". L'accordo raggiunto nei giorni scorsi, oggi è stato di fatto rimesso in discussione dai 5 Stelle che hanno lanciato una nuova consultazione on line, nel fine settimana, per "ratificare il testo finale" che uscirà dai lavori della Camera. M5S insiste perchè vengano introdotte preferenze e voto disgiunto. Temi accantonati nei giorni scorsi e sui quali ora i grillini sono tornati a insistere. Di qui la parola al blog. Nel Pd, al momento, si dà una doppia lettura della cosa. Tra chi sostiene che i 5 Stelle abbiano deciso di sfilarsi dal patto con i dem, Forza Italia e Lega. E chi legge in una chiave tutta interna la partita sulla legge elettorale: i grillini sono divisi sul provvedimento e dare la parola agli iscritti potrebbe essere un modo per chiudere le polemiche.