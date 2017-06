L.ELETTORALE: ACCORDO IN BILICO, AL BLOG DI GRILLO ULTIMA PAROLA/ADNKRONOS (3)

7 giugno 2017- 19:22

(AdnKronos) - Nel Pd, intanto, si riaprono le tensioni interne. L'area Orlando ha fatto sapere durante la riunione del gruppo che se i 5 Stelle confermano i loro emendamento, anche loro faranno altrettanto. "Le regole devono valere per tutti. Lealtà da parte nostra se i 4 contraenti rispettano i patti. Se M5S non ritira i suoi emendamenti, salta l'accordo e per noi -si spiega- non c'è più vincolo di maggioranza Pd". Un malessere emerso anche in una riunione d'area ieri sera dove i senatori Walter Tocci e Massimo Mucchetti, 2 dei 31 firmatari del documento contro il tedesco e il voto anticipato, avrebbero accennato all'ipotesi di lasciare il Pd. Vannino Chiti, ieri assente alla riunione, ha fatto sapere che voterà contro se la legge rimane così com'è. Un clima che, dopo il fuoco di fila degli ultimi giorni da Giorgio Napolitano a Romano Prodi, fa rialzare la testa al partito del non voto e dei contrari al tedesco anche in Parlamento. Vedi centristi ma anche Mdp. La maggioranza di governo, fino a prova contraria. "Se fallisce questo accordo -avverte Rosato- noi non faremo una legge con la soglia al 3 per cento per farci votare la manovra...". Intanto in serata, Grillo sembra tenere una porta aperta sul patto: "Il MoVimento vuole la legge elettorale e il voto. Gli iscritti saranno chiamati a ratificare il testo finale: questo è il nostro metodo!".