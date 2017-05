L.ELETTORALE: ALFANO, POSIZIONI DISTANTI, GIOVEDì DIREZIONE (2)

29 maggio 2017- 20:26

(AdnKronos) - "Finora -sottolinea il leader di Alternativa popolare- le posizioni restano molto, molto distanti. Spero che si possano avvicinare nei prossimi giorni, anche se penso che il tempo ormai si vada assottigliando"."Le posizioni sono distanti sia sul tema della legge elettorale e sia sul tema della durata della legislatura. Sarebbe stato naturale per il Pd cercare prima un accordo con il suo alleato di governo e non con le forze che sono all'opposizione". "Ho convocato la Direzione nazionale del partito il primo giugno e in quella sede prenderemo le nostre decisioni, anche a seguito di quanto emergerà dalla direzione del Partito democratico. Non sono scelte semplici quelle che dovremo fare, perché -conclude Alfano- riguardano il bene del Paese".