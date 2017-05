L.ELETTORALE: ALFANO, PRIMA SERVE INTESA MAGGIORANZA POI ACCORDO PIù AMPIO

25 maggio 2017- 18:01

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Sulla legge elettorale occorre trovare prima un'intesa all'interno della maggioranza e poi cercare un accordo più ampio. Lo sostiene il ministro degli Esteri e leader di Alternativa popolare, Angelino Alfano. "Il tema della mancanza dei numeri sulla legge elettorale -spiega- è un finto problema, perchè è sufficiente partire dalla maggioranza parlamentare e di governo per avere i numeri sulla legge elettorale". "Se si trova l'intesa nella maggioranza c'è subito il numero sufficiente per approvare una legge elettorale come è accaduto con l'Italicum. E poi, immediatamente, dopo aver trovato l'accordo di maggioranza, si apra al contributo di tutto il Parlamento, in modo tale da fare un accordo ancora più ampio rispetto a quello della semplice maggioranza".