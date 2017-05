L.ELETTORALE: ANTICIPATO AL 19 MAGGIO TERMINE EMENDAMENTI

11 maggio 2017- 20:35

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - E' stato anticipato al 19 maggio alle 15 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sulla legge elettorale. L'inizio dell'esame del provvedimento è stato è fissato per il 22 maggio alle 15.30 fermo restando l'obiettivo di arrivare in aula il 29 maggio. Queste le decisioni dell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali, a quanto viene riferito.