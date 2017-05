L.ELETTORALE: AP, NOI PER PREMIO MAGGIORANZA E SOGLIA 3%

10 maggio 2017- 18:19

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - In attesa di capire l'orientamento del Pd, Alternativa popolare con il capogruppo Dore Misuraca, si apprende da fonti centriste, ha ribadito in commissione la sua proposta con il premio di maggioranza al 40 per cento alle coalizioni "per garantire la governabilità" e con la soglia di ingresso al 3 per cento "a garanzia della rappresentatività". Ap domani incontrerà il presidente della commissione Mazziotti. "Su questa base si può partire", con Ap che punta all'avvio della discussione con un testo che parta dalla condivisione della maggioranza.