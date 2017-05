L.ELETTORALE: ARRIVA TESTO BASE MA ITALICUM BIS GIà A RISCHIO/ADNKRONOS

11 maggio 2017- 21:31

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - Alla fine il testo base è arrivato ma rischia di naufragare ancora prima di partire. Stasera in commissione Affari costituzionali, Andrea Mazziotti ha depositato un testo che ricalca l'Italicum corretto da estendere al Senato. Una proposta diversa da quella che oggi ha ufficializzato il Pd ovvero un sistema che prevede un 50 per cento di proporzionale (con listini bloccati) e un 50 per cento di collegi uninominali con possibilità di coalizione. Quindi, dopo aver annunciato che non si sarebbe fatto ostruzionismo, il Pd in serata, dopo la presentazione del testo, ha fatto sapere che l'ok dei dem non è scontato. "Martedì alle 11 ci sarà un ufficio di presidenza del gruppo per decidere", spiega il presidente dei deputati, Ettore Rosato. E tanto basta per mettere a rischio il testo presentato da Mazziotti. Come rileva Renato Brunetta di Forza Italia: "Senza il Pd non si va da nessuna parte" per questo "il Pd avrebbe diritto e dovere di dire come la pensa''.Alla Camera i dem hanno una maggioranza schiacciante e quindi qualunque soluzione non può prescindere dal Pd. Con buona pace dei 5 Stelle che esultano: "Bene Mazziotti: si parte dal #Legalicum. Il Pd scarichi Verdini e voti legge condivisa. Siamo disposti anche a correttivi di governabilità", scrive su twitter.