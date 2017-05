L.ELETTORALE: ARRIVA TESTO BASE MA ITALICUM BIS GIà A RISCHIO/ADNKRONOS (2)

11 maggio 2017- 21:32

(AdnKronos) - Il tema è che l'Italicum bis non convince il Pd che teme di ritrovarsi con un proporzionale puro come lo è di fatto l'Italicum a meno che non si raggiunga la soglia del 40 per cento per far scattare il premio di maggioranza. Altra cosa sarebbe stata se ci fosse stato il ballottaggio. Oggi Matteo Renzi lo ha ricordato in un post su Facebook."Come sapete sono un grande sostenitore del ballottaggio, perché consente di scegliere ai cittadini anziché costringere agli accordi di palazzo. Ma dopo il No del 4 dicembre alla riforma costituzionale, il ballottaggio in Italia è diventato praticamente impossibile. Anche questa è una delle conseguenze negative del voto referendario", scrive Renzi. E aggiunge: "Continuano le grandi manovre parlamentari di chi chiede a parole una nuova legge elettorale ma in pratica non la vuole, e perde tempo".Oggi il Pd ha esplicitato quindi la proposta del tedesco 'corretto' e ambienti parlamentari dem rimarcano come, sulla soluzione prospettata dai dem, Forza Italia abbia cambiato le carte in tavole nel corso della trattativa portata avanti in questi giorni. "Sono partiti da un sì, poi sono passati al ni, fino ad arrivare al no...".