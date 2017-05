L.ELETTORALE: ARRIVA TESTO BASE MA ITALICUM BIS GIà A RISCHIO/ADNKRONOS (3)

11 maggio 2017- 21:32

(AdnKronos) - Oltre alla perplessità del Pd sull'Italicum bis, c'è il no esplicito di Ala, Lega e Mdp. “Nel testo-base della legge elettorale proposto dal presidente Mazziotti è inaccettabile la conferma dei capilista bloccati alla Camera e la loro estensione al Senato”, dicono i deputati di Mdp in commissione. “In questo modo – aggiungono - ogni partito potrebbe disporre addirittura di 150 capilista bloccati e quasi i tre quarti dei parlamentari eletti sarebbero sottratti alla scelta dei cittadini"."Articolo 1 farà su questo punto una battaglia politica e parlamentare molto determinata. Dopo quattro mesi di melina, il Pd ha la responsabilità di non aver orientato una scelta diversa già a partire dal testo-base”, annunciano da Mdp. Positivo il commento di Ap con Maurizio Lupi. I 'piccoli' non disdegnano una legge che prevede una soglia di sbarramento al 3 per cento a Camera e Senato. "Il relatore della legge elettorale ha fatto un buon lavoro di mediazione", dice Lupi.Forza Italia si limita a sottolineare di rispettare il lavoro del relatore Mazziotti ma Brunetta non nasconde i limiti di un testo su cui l'ok del Pd non è scontato: "'Tutta la nostra stima e considerazione va al presidente Mazziotti" e "non possiamo che accogliere con rispetto" il lavoro del relatore. "La nostra preoccupazione, però, è che non abbiamo ancora capito cosa voglia il Pd, partito di maggioranza relativa e questo mi sembra grave. Vedo Renzi -dice Brunetta -che accusa altri di perdere tempo. Questo mi sembra risibile e paradossale. Abbiamo aspettato di tutto e di più, ma non ho ancora capito cosa vogliono. Siccome senza il Pd non si va da nessuna parte, il Pd avrebbe diritto e dovere di dire come la pensa'".