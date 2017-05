L.ELETTORALE: AVANZA TEDESCO, RENZI 'VEDE' VOTO IN AUTUNNO

29 maggio 2017- 20:09

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Sul voto in autunno Renzi non ha fatto date, del resto quello spetta al presidente della Repubblica, ma che la legislatura sia finita non c'è nemmeno bisogno di dirselo...". Nicola Fratoianni alla Camera parla del colloquio oggi al Nazareno con il segretario dem. Uno dei tanti che hanno caratterizzato la giornata. Una girandola di incontri tra la sede del Pd e la Camera da cui emergono due punti fermi: una possibile maggioranza larga sul tedesco con la soglia al 5% e la volontà del Pd di andare al voto anticipato in autunno. E su quest'ultimo punto c'è ottimismo nel Pd. "Il patto con Forza Italia e 5 Stelle regge", assicura un big dem. Del resto, un accordo di ferro è l'unica carta per il voto anticipato. Per votare il 24 settembre o ai primi di ottobre, occorre sciogliere le Camere entro luglio e questo comporta un ok alla legge elettorale rapido e senza intoppi. Intanto oggi i 5 Stelle hanno ribadito ufficialmente l'ok al tedesco nel colloquio con il Pd. C'è anche l'accordo di Mdp, di Sinistra Italiana e domani i capigruppo dem vedranno Lega, Fdi e Forza Italia. La grana però è tutta interna alla maggioranza. Angelino Alfano e Ap chiedono una soglia più bassa. Ma sul punto non sembra ci siano margini di trattativa. E questo sarebbe stato ribadito dallo stesso Renzi ad Alfano in un faccia a faccia nel pomeriggio. "Renzi ci ha detto che c'è una convergenza con M5S e Forza Italia sul tedesco con la soglia al 5%, ha riferito il capogruppo di Ap, Maurizio Lupi, a Porta a Porta.