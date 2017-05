L.ELETTORALE: AVANZA TEDESCO, RENZI 'VEDE' VOTO IN AUTUNNO (2)

29 maggio 2017- 20:09

(AdnKronos) - Terminato il giro di incontri con le forze politiche, Renzi riunirà la Direzione del Pd, domani alle 18, per ufficializzare la posizione dem sul tedesco. Mercoledì in commissione Affari Costituzionali, il relatore Emanuele Fiano potrebbe presentare un emendamento per 'trasformare' il Rosatellum, attuale testo base, in tedesco. Quindi una marcia a tappe forzate in commissione per l'esame degli emendamenti e arrivare in aula il 5 giugno, come stabilito dalla capigruppo di Montecitorio.Ai blocchi di partenza, dunque, potrebbe esserci una larga convergenza sul tedesco. Ci sono diversi aspetti però da chiarire e su cui trattare in corso d'opera. "I dettagli nella legge elettorale sono fondamentali -osserva Alfredo D'Attorre di Mdp- non sappiamo ancora come saranno i collegi, se ci sarà la possibilità di voto disgiunto e poi come si eleggono i parlamentari? Noi siamo contrari ai listini bloccati". Un iter che potrebbe sfilare consensi in corso d'opera ma nel Pd c'è ottimismo sul fatto che il patto con Fi e M5S reggerà permettendo un iter rapido con numeri solidi anche nel delicato passaggio del Senato e quindi andare al voto in autunno. "Così metteremmo a rischio la manovra? E perchè mai? Il governo metterà in sicurezza i conti e poi le scelte di politica economica le farà il nuovo governo", dice Ettore Rosato ricordando che il 'Salva Italia' di Mario Monti venne votato ai primi di dicembre.