L.ELETTORALE: AVANZA TEDESCO, RENZI 'VEDE' VOTO IN AUTUNNO (3)

29 maggio 2017- 20:09

(AdnKronos) - La soglia del 5% spinge i 'piccoli' ad organizzarsi e a sinistra del Pd i lavori sono già in corso. L'interlocuzione tra Mdp e Giuliano Pisapia è aperta da tempo ma non si è ancora concretizzata e al momento si registrano posizioni distanti sul punto della legge elettorale con i dempro favorevoli al tedesco e Campo progressista che invece lo critica. "Noi -dice Nicola Fratoianni per Sinistra Italiana- siamo aperti al confronto con tutti. Partiti, movimenti, associazioni. Vedrò presto Roberto Speranza e siamo pronti a incontrare anche Pisapia. Giuliano ha avuto posizioni diverse dalle nostre, ad esempio sul referendum del 4 dicembre, ma non c'è nessuna preclusione". "L'importante -aggiunge- è mettersi d'accordo su un punto. Se ci mettiamo tutti insieme, lo facciamo per essere alternativi a Renzi adesso e anche dopo le elezioni".