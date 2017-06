L.ELETTORALE: BERLUSCONI, NON è ANCORA NAUFRAGATA

11 giugno 2017- 11:18

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Gli italiani dovrebbero avere il diritto di andare a votare al più presto con una buona legge elettorale. A questo punto non ci sono certezze, se non quella che in queste condizioni la data del voto potrebbe allontanarsi molto". Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato da Libero, secondo cui la "retromarcia" dei 5 Stelle rischia di mettere la parola fine al tentativo di fare una legge elettorale ma il leader di Fi ritiene che sia necessario insistere: "Aspetterei a definirla naufragata. In commissione le quattro maggiori forze politiche l'hanno votata. Ripartiamo da lì". Quanto al rapporto non idilliaco con la Lega, Berlusconi osserva: "Siamo alleati, non siamo fidanzati". Il leader di Fi si schiera poi dalla parte della doppia moneta euro-lira, una ipotesi "non solo percorribile ma necessaria" ed infine annuncia che voterà sì al referendum sulla Lombardia.