L.ELETTORALE: BERLUSCONI, RIPARTIRE DA SISTEMA TEDESCO, ASSURDI DUE MODELLI

22 luglio 2017- 19:55

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - “Sarebbe certamente assurdo andare a votare con la legge in vigore, con due sistemi elettorali contraddittori fra Camera e Senato. Avevamo raggiunto un accordo su una legge, ispirata al modello proporzionale tedesco, che garantiva alle forze politiche un numero di parlamentari uguale alla percentuale dei voti ottenuti, evitando altresì sistemi forieri di corruzione come le preferenze. Sarebbe incredibile che le forze politiche responsabili non ripartissero da lì". Così Silvio Berlusconi, in un'intervista a Tiscali.it. (segue)