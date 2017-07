L.ELETTORALE: BERLUSCONI, RIPARTIRE DA SISTEMA TEDESCO, ASSURDI DUE MODELLI (2)

22 luglio 2017- 19:58

(AdnKronos) - "Cos’è cambiato da allora? Perché -si chiede il leader di Forza Italia- un incidente parlamentare assolutamente rimediabile su una questione marginale dovrebbe mettere in discussione una buona legge che tutti avevano approvato e votato in commissione? Qualcuno deve spiegare agli italiani la ragione di tutto questo. Vorrei ricordare che noi siamo sempre stati coerenti. E’ chiaro che fra le tante ragioni che hanno portato al discredito della politica vi è anche questa abitudine dei partiti a cambiare continuamente idea e a non portare mai a termine nulla”.