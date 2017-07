L.ELETTORALE: BERLUSCONI VUOLE MODIFICHE, CON ITALICUM CORRETTO VINCE GRILLO/ADNKRONOS

28 luglio 2017- 14:50

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Andare al voto con l'Italicum corretto dalla sentenza della Corte costituzionale rischia di consegnare il Paese al Movimento 5 stelle di Beppe Grillo, l'unico in grado di raggiungere quel 40 per cento che garantisce alla Camera il premio di maggioranza. E' questo l'argomento con il quale Silvio Berlusconi continua ad insistere sulla necessità di una modifica della legge elettorale prima di andare al voto, riprendendo quel modello proporzionale alla tedesca sul quale si era raggiunta un'intesa tra le principali forze politiche poi naufragata. Magari abbassando lo sbarramento dal 5 al 4 per cento, per cercare di recuperare il dialogo con Angelino Alfano, se quest'ultimo riuscisse a raggiungere un accordo in questo senso all'interno della maggioranza di governo.Unica alternativa per recarsi alle urne con ciò che resta dell'Italicum, almeno assegnare il premio alla coalizione e non al partito o alla lista, ipotesi che troverebbe l'ex premier possibilista. Netta chiusura invece per ora rispetto all'eventualità di creare una lista unica del centrodestra per puntare alla soglia del 40 per cento: sarebbe una formula non gradita dagli elettori, che determinerebbe un calo di consensi, che invece premierebbero il centrodestra come alleanza di partiti diversi.Finora però i tentativi del leader di Forza Italia continuano ad infrangersi contro la volontà del segretario del Pd, Matteo Renzi, di andare alle elezioni con i modelli disegnati dalle sentenze della Corte costituzionale, convinto di poter puntare al primo posto e al relativo premio e contrario ad ogni ipotesi di bonus assegnato alla coalizione. Circostanza che favorirebbe il centrodestra e metterebbe anche in discussione la sua candidatura per palazzo Chigi in caso di alleanza del Pd con le varie formazioni alla sua sinistra.