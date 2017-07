L.ELETTORALE: BERLUSCONI VUOLE MODIFICHE, CON ITALICUM CORRETTO VINCE GRILLO/ADNKRONOS (2)

28 luglio 2017- 14:50

(AdnKronos) - Viceversa, l'argomento con il quale Berlusconi cerca di far breccia nel muro innalzato dal leader Dem, è che invece a trarre giovamento dall'attuale sistema sarebbe il Movimento 5 stelle, l'unico effettivamente in grado di raggiungere il 40 per cento, con una campagna elettorale capace di calamitare e coagulare malcontento, spirito anti-casta, umori anti-europei e paure per le varie emergenze anche internazionali.Di qui il tentativo di riprendere un dialogo per un proporzionale alla tedesca, magari abbassando lo sbarramento dal 5 al 4 per cento per coinvolgere anche i centristi, che però dovrebbero in primis convincere i loro attuali alleati di governo.Sistema che tra l'altro consentirebbe, da un lato di misurare le forze all'interno del centrodestra, per poi decidere così la premiership qualora dalle urne dovessero uscire risultati in grado di consentire la formazione di una maggioranza di governo; dall'altro, di riallacciare un rapporto con Alfano, ma solo dopo il voto, se in base ai numeri in Parlamento si dovessero creare le condizioni per un'alleanza capace di sostenere un esecutivo.