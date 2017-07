L.ELETTORALE: BERLUSCONI VUOLE MODIFICHE, CON ITALICUM CORRETTO VINCE GRILLO/ADNKRONOS (3)

28 luglio 2017- 14:50

(AdnKronos) - Per Berlusconi, del resto, come ha spiegato più volte, con l'attuale assetto tripolare occorre un modello che traduca in seggi i voti espressi dagli elettori, per evitare che liste e partiti vengano premiati oltre la loro reale consistenza. In questa chiave va dunque interpretata la predilezione per un ritorno al proporzionale. Anche perchè, si ragiona sempre dalle parti di via del Plebiscito, il maggioritario avrebbe senso se accompagnato da un assetto costituzionale semipresidenziale o che comunque permetta agli elettori di scegliere il capo dell'esecutivo.Se poi ogni accordo su una legge proporzionale risultasse impossibile, che almeno si lavori ad un meccanismo che premi le coalizioni, altrimenti, è il timore di Berlusconi, il Movimento 5 stelle potrebbe risultare non solo il primo partito, ma raggiungere il fatidico tetto del 40 per cento che garantisce il premio di maggioranza.