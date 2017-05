L.ELETTORALE: BERSANI, 'ROSATELLUM' PESSIMO, SERVE SISTEMA CONOSCIUTO

23 maggio 2017- 18:13

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Sì al Mattarellum, possibile discutere sul modello tedesco, ma no al "pessimo" Rosatellum. Lo dice Pier Luigi Bersani. "Il Pd è al settimo sistema" e il testo base votato oggi dalla commissione Affari costituzionali della Camera è "pessimo, destituito di fondamento. In base al quadro consegnato dalla Corte costituzionale, è molto poco probabile che il maggioritario ci dia una maggioranza. Sarebbe ora di dirci che il prossimo giro è molto probabile che tocchi decidere al Parlamento", avverte.Questo, dice ancora Bersani, "sia che si vada ad un maggioritario, sia che si vada ad un proporzionale. Quindi bisogna scegliere degli assetti conosciuti e riconosciuti. Il Mattarellum? Siamo d'accordo. Il modello tedesco? Discutiamone. Ci vogliono cose che si capiscono, non improbabili, cervellotiche, ad usum delphini".