L.ELETTORALE: BIANCONI (AP), ASCOLTARE APPELLO MATTARELLA

26 luglio 2017- 20:20

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Le forze politiche non facciano cadere nel vuoto l'appello lanciato oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella sulla legge elettorale". Lo afferma Laura Bianconi, capogruppo di Alternativa popolare al Senato. "Il Capo dello Stato dall'alto della sua autorevolezza -aggiunge- ha ricordato a tutti che le attuali regole del voto presentano lacune e non rispondono a criteri di omogeneità. In questa situazione sarebbe molto elevato il rischio di un risultato elettorale senza una maggioranza chiara e certa. Perciò è necessario che si riprenda il filo interrotto, troppo bruscamente, della riforma della legge elettorale e si ritorni a confrontarsi nel merito, mettendo da parte i tatticismi. Un dialogo -conclude- che non può che ripartire dal Senato dove esistono le condizioni per varare una legge elettorale frutto del libero contributo di tutti i partiti".