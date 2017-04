**L.ELETTORALE: BOLDRINI, BENE MATTARELLA, ORA NO RINVII**

26 aprile 2017- 20:34

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Ho pienamente condiviso la sollecitazione che il Presidente Mattarella ha voluto oggi rivolgere al Parlamento". Lo dichiara la presidente della Camera, Laura Boldrini, sottolineando di aver chiesto in sede di capigruppo che la data stabilita per l'approdo in aula della legge elettorale, fissata per il 29 maggio, "non subisca ulteriori rinvii".