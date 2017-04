L.ELETTORALE: BOLDRINI, BENE MATTARELLA, ORA NO RINVII (2)

26 aprile 2017- 20:35

(AdnKronos) - "Ho pienamente condiviso -dichiara Boldrini- la sollecitazione che il Presidente Mattarella ha voluto oggi rivolgere al Parlamento, per il tramite del Presidente Grasso e mio, affinché si arrivi rapidamente ad una nuova legge elettorale"."Ho perciò portato le parole del Capo dello Stato all’attenzione della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, già fissata da giorni per definire il calendario dei lavori di maggio, dove abbiamo unanimemente convenuto che il provvedimento arrivi in aula il mese prossimo. Ai Presidenti di gruppo ho chiesto che questa scadenza non subisca ulteriori rinvii. Si tratta di rispettare le attese dell’opinione pubblica e il ruolo stesso dell’istituzione parlamentare", conclude la presidente della Camera.