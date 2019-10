8 ottobre 2019- 21:34 L.elettorale: Boschi, 'deve garantire rappresentanza'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Siamo ancora all’inizio della discussione sulla legge elettorale. Abbiamo fatto inserire nell’accordo di maggioranza un punto che a noi sta molto a cuore: una legge elettorale che garantisca la rappresentatività di genere. Senza discriminazione tra uomini e donne. Per noi è una battaglia importante. Una legge elettorale che garantisca rappresentanza ai territori". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, a 'Radio1 In Viva Voce'. "Tutto quello che riguarda il tipo di sistema elettorale, le soglie di sbarramento, lo discuteremo. Credo sia giusto mantenere l’impegno di maggioranza di affrontare insieme serenamente un discorso sulla legge elettorale da presentare entro dicembre. Noi, come Italia viva, crediamo che si debba garantire la rappresentanza i cittadini. Credo che si possa lavorare con la maggioranza ma anche con le opposizioni. Non credo che si debba fare una legge elettorale contro qualcuno. Credo che si debba cercare una legge elettorale che faccia funzionare il sistema”.