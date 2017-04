L.ELETTORALE: BRUNETTA, BENE MATTARELLA MA SI RIVOLGA A PD E RENZI

26 aprile 2017- 18:53

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - “Bene il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla legge elettorale. Ma più che al Parlamento, il Capo dello Stato si rivolga al Partito democratico e al suo segretario in pectore, Matteo Renzi, che da mesi bloccano i lavori della commissione Affari costituzionali di Montecitorio in attesa che vengano celebrati prima il congresso e poi le primarie Dem”. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. “Forza Italia, che ha presentato una proposta di legge chiara e riconoscibile (una, e non nove come hanno invece fatto gli amici del Pd), è pronta al dibattito e al confronto, con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, per fare presto e bene -prosegue l'esponente azzurro- una nuova legge elettorale che tenga conto delle indicazioni implicite date dai cittadini con il voto al referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre e che garantisca il giusto equilibrio tra il bisogno di governabilità e quello della rappresentanza". "Nessun diktat da parte di nessuno, nessun punto ‘imprescindibile’ da imporre agli altri partiti. Seguiamo le indicazioni di Mattarella -conclude Brunetta- per un nuovo sistema di voto il più possibile condiviso”.