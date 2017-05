L.ELETTORALE: BRUNETTA, FI DIVISA? STIAMO ATTUANDO LINEA BERLUSCONI

10 maggio 2017- 19:10

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Nessuna polemica con nessuno. Noi stiamo attuando la linea del partito e di Berlusconi" e "con Berlusconi c'è un filo diretto". Lo dice Renato Brunetta parlando con i cronisti alla Camera a proposito delle polemiche in Fi per l'apertura oggi in commissione Affari costituzionali sull'estensione dell'Italicum corretto. "La nostra posizione è per il proporzionale e anche l'Italicum è un proporzionale. Il tentativo di far passare il Verdinellum come un tedesco è ridicola e noi proprio per impedire che quello fosse il modello adottato come testo base, abbiamo dato disponibilità all'estensione dell'Italicum corretto". E al Pd che sottolinea la divisioni interne a Forza Italia, Brunetta replica. "Sono veramente in un mare di guai se ricorrono a questi mezzucci...".