20 settembre 2019- 15:45 L.elettorale: Calderoli, 'al via procedure per referendum in 7 Regioni'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Sette consigli regionali hanno attivato le procedure per arrivare alla richiesta di un referendum abrogativo in materia elettorale finalizzato a ritornare ad un sistema elettorale realmente maggioritario, che tradotto in parole semplici significa che chi vince governa e chi perde va all’opposizione, escludendo giochini di palazzo finalizzati a nascite di esecutivi che non rispettano la volontà del popolo". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "È bastato solo parlare di proporzionale - afferma l'esponente del Carroccio - per vedere nascere o proliferare partiti e partitini modello prima Repubblica e per tornare ad avere un pentapartito al Governo: assolutamente non se ne parla, perché quell’esperienza l’abbiamo già visita sulla nostra pelle con tutti danni del caso"."E al presidente Berlusconi, che invece vorrebbe che fosse il Parlamento ad affrontare il tema delle legge elettorale, vorrei ricordare che in quel Parlamento c’è una maggioranza di eletti che non corrisponde ad una maggioranza di elettori, per cui è bene che a decidere questa volta sia il popolo e non il Palazzo", conclude Calderoli.