27 settembre 2019- 16:51 L.elettorale: Calderoli, 'anche da Basilicata e Liguria ok a referendum'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Anche i consigli regionali della Basilicata e della Liguria hanno dato il via libera alla richiesta di referendum per cambiare la legge elettorale abrogando la quota proporzionale. Siamo arrivati a otto Regioni dopo Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Piemonte che hanno dato il via libera nei giorni scorsi". Lo dice Roberto Calderoli della Lega.