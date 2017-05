L.ELETTORALE: CAPELLI (CP), PRIMARIE PER LEADER E PROGRAMMA

17 maggio 2017- 17:40

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Centro Progressista, il movimento di Giuliano Pisapia, è aperto alle primarie di centrosinistra che indichino leadership e programma. Così Alessandro Capelli, portavoce di Campo Progressista, commenta le dichiarazioni del capogruppo alla Camera, Ettore Rosato, sulle alleanze che si renderebbero possibili con l'introduzione del modello di legge elettorale da lui proposto. "È un fatto positivo - evidenzia - che il Partito Democratico inizi ad accantonare l’idea dell’autosufficienza. Per quanto ci riguarda è il tempo di chiudere le stagioni delle larghe intese e del centrosinistra che governa insieme alla destra. Presentarsi alle elezioni mescolando centrodestra e centrosinistra non significa ricostruire un campo comune, ma coltivare l'illusione che per fermare i populismi sia sufficiente mettere insieme tutto e il contrario di tutto"."L’unica speranza per questo Paese di cambiare la deprimente fotografia che oggi ci consegna l’Istat è ricostruire un campo largo, un centrosinistra rinnovato nelle idee e nei programmi, aperto al civismo progressista e in discontinuità" prosegue Capelli che chiarisce: "siamo disponibili a discutere con il Partito Democratico di come si costruisce il perimetro di un centrosinistra inedito, dove ovviamente leadership e programma siano decisi dal popolo del centrosinistra, e non solamente nei corridoi del Transatlantico”.