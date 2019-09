29 settembre 2019- 16:48 L.elettorale: Cesa, 'proporzionale per salvaguardia identità forze politiche'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - “E’ importante salvaguardare le identità di ciascuna forza politica. Per questo serve il proporzionale. Per ridare voce al popolo e motivazione agli indecisi o a coloro che da anni non vanno più a votare è necessario introdurre la preferenza che consente di scegliere direttamente all’elettore il candidato che egli sente più vicino alla propria sensibilità. Il centrodestra è tale se non si trasforma in un monocolore a guida unica e senza decisioni prese dal basso”. Cosi Lorenzo Cesa segretario nazionale Udc.