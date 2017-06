L.ELETTORALE: CHITI, GRAZIE NAPOLITANO, PAROLE FORTI E CHIARE

6 giugno 2017- 21:41

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Voglio ringraziare il presidente Napolitano per le parole forti, chiare, autorevoli che ha detto oggi riguardo alla legge elettorale e alla legislatura. Ha richiamato tutti al dovere di pensare all'Italia, anziché a convenienze personali. Mi auguro che ora ne seguano comportamenti coerenti, non calcoli di piccola tattica. Me lo aspetto innanzitutto dal mio partito, soprattutto dalla sua minoranza". Lo afferma il senatore del Pd Vannino Chiti.