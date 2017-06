L.ELETTORALE: CICCHITTO, BERLUSCONI LA VUOLE SU MISURA

11 giugno 2017- 11:19

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Berlusconi cerca contemporaneamente una legge elettorale su misura e di fare qualche vendetta ma si tratta di un disegno per un verso velleitario per l'altro asfittico. Dopo di che se la proposta di governo insieme alla Lega e' quella delle due monete, l'alternativa di centrodestra e' impraticabile per la contraddizione che non lo consente". Lo dichiara Fabrizio Cicchitto di Ap.