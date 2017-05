L.ELETTORALE: CICCHITTO, RENZI VUOLE SOLO LIBERARSI DI GENTILONI

28 maggio 2017- 11:14

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Non è esatto quello che nell'intervista al 'Messaggero' afferma il presidente Renzi e cioè che vuole attuare direttive del Presidente della Repubblica. Anche i sanpietrini sanno a Roma che il suo obiettivo principale è quello di liberarsi del governo Gentiloni senza lasciare impronte digitali troppo marcate e per ottenere questo risultato è disponibile a qualunque legge elettorale: tedesca, francese, spagnola o russa che sia". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione Esteri della Camera ed esponente di Alternativa popolare."Hanno invece ragione oggi Eugenio Scalfari e ieri il direttore di 'Repubblica' Calabresi -aggiunge- quando rilevano che le elezioni anticipate sono un atto di assoluta irresponsabilità, in primo luogo rispetto alle reazioni dei mercati. E' assolutamente paradossale che Renzi sulla legge elettorale si rivolga solo a forze di opposizione quali Forza Italia e M5S e anzi inventi sbarramenti per eliminare dal quadro parlamentare proprio le forze di centro che hanno consentito a lui e al Pd di governare per tutta questa legislatura".