L.ELETTORALE: COMMISSIONE CHIUDE LAVORI SABATO POMERIGGIO

31 maggio 2017- 20:39

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - E' stato fissato per venerdì alle 9 il termine per presentare i sub-emendamenti all'emendamento Fiano alla legge elettorale. E' quanto emerge dall'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali. Le votazioni dovrebbero concludersi nel pomeriggio di sabato in modo da consentire l'approdo in aula per lunedì 5 giugno.