L.ELETTORALE: COMMISSIONE RIPRENDE DOMANI, SI CHIUDE SABATO

4 ottobre 2017- 17:22

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - L'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali ha deciso che i lavori sul Rosatellum bis proseguiranno fino alla mattinata di sabato. Domani è prevista seduta dalle 10 alle 20, venerdì solo la mattina per via della Direzione Pd convocata alle 15 e sabato dalle 9 alle 11. "Sabato mattina finiremo se ci sarà qualcosa rimasto in sospeso e voteremo il mandato al relatore per l'aula", ha detto il presidente della commissione Andrea Mazziotti. Da domani, si inizieranno ad affrontare una serie di emendamenti accantonati che toccano aspetti importanti della legge. Innanzitutto la questione del voto disgiunto, sostenuta da Mdp in primis, e sulla quale anche la minoranza Pd con Gianni Cuperlo ha chiesto una riflessione. Se ne discuterà stasera alla riunione del gruppo Pd alla Camera convocata alla 20. "Quello sarebbe l'unico punto che, se approvato, potrebbe cambiare davvero l'impianto della legge", ha spiegato Mazziotti. Dal fronte dem tuttavia si è già fatto sapere che sul voto disgiunto resta parere negativo ma comunque si è valutato di non chiudere subito la questione e lasciare libertà di discussione all'interno del gruppo.