L.ELETTORALE: CONTATTI PD-FI, AZZURRI 'SIAMO IN ALTO MARE'

10 maggio 2017- 12:40

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Lungo colloquio a Montecitorio tra Ettore Rosato e Renato Brunetta. Sul tavolo, ovviamente, la legge elettorale. Ma, secondo ambienti parlamentari azzurri, la discussione non avrebbe prodotto passi avanti. Anzi. A quanto viene riferito, il Pd avrebbe prospettato la soluzione del mix Mattarellum-tedesco, il 50% proporzionale e 50% collegi uninominali per intendersi. "Un aut aut inaccettabile", dicono da Fi e spiegano perchè in questo modo: Nella parte proporzionale prendi secondo quanti voti hai raccolto e questo va bene. Ma nella metà collegi uninominali le cose cambiano. Avresti la Lega che prende al Nord, il Pd nel centro e al Sud... al Sud chi lo sa". Insomma, Forza Italia sarebbe penalizzata da un meccanismo del genere, si argomenta. "Se il Pd insiste su questa proposta, noi siamo pronti ad andare ai materassi".