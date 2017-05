L.ELETTORALE: CRESCE ITALICUM CORRETTO, PER PD GRANA CAPILISTA

10 maggio 2017- 16:48

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Il Pd ancora non si è espresso sull'ipotesi di partire da un testo base sulla legge elettorale che adotti come schema l'Italicum corretto da estendere al Senato. Tuttavia, il tema già alimenta tensioni tra i dem. Il nodo in particolare è quello dei capilista bloccati che l'Italicum prevede a meno di correzioni sul punto. L'area che fa capo ad Andrea Orlando ha fatto dell'abolizione dei capilista una bandiera anche durante la campagna delle primarie. Una contrarietà che potrebbe mettere a rischio l'approvazione della legge nel passaggio al Senato dove i numeri sono quello che sono. "Del resto -si osserva- anche Renzi ha detto che è contrario ai capilista bloccati e stiamo alle sue parole...".