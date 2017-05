L.ELETTORALE: DA FI A MPD OK ITALICUM CORRETTO, PD PER ORA NON SI ESPRIME

10 maggio 2017- 16:05

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Svolta in commissione Affari costituzionali con il via libera di Fi all'ipotesi di un testo base che parta dall'Italicum corretto, secondo le indicazioni della Consulta, da estendere al Senato. "La nostra prima opzione è quella del proporzionale con premio alla coalizione e via dicendo, come abbiamo spiegato -dice Francesco Paolo Sisto- ma per offrire un contributo per arrivare a un vero testo base siamo disponibili in subordine ad estendere l'Italicum". Una mossa che parte anche dalla necessità di stoppare l'ipotesi, avanzata dal Pd, di un tedesco modificato con il 50 proporzionale e 50 colle uninominali sulla quale Fi è assolutamente contraria. Gli azzurri così sparigliano e si spostano sulla posizione dei 5 Stelle. Nella discussione in commissione hanno dato disponibilità all'ipotesi Italicum corretto anche Mdp, centristi, Fdi. La Lega è pure favorevole. Unici contrari Sinistra Italiana e verdiniani. Quanto al Pd si è riservato di esprimersi soltanto dopo l'incontro con il presidente della commissione e relatore sulla legge elettorale, Andrea Mazziotti. L'incontro è stato fissato nel pomeriggio. "L'obiettivo -ha detto Mazziotti ai cronisti- resta quello di presentare domani il testo base".