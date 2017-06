L.ELETTORALE: DA PD 2 EMENDAMENTI, 'SALVA-MDP' E COLLEGI SENATO

7 giugno 2017- 16:34

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il comitato dei 9 ha dato il via libera a due emendamenti presentati dal relatore della legge elettorale Emanuele Fiano. Il primo è la cosidetta norma 'salva-Mdp': secondo la nuova formulazione, non dovranno raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni quei partiti che hanno gruppi in Parlamento nati entro il 30 aprile 2017. Nella precedente stesura era il 1 gennaio 2014. L'altro emendamento riguarda i collegi del Senato che passano da 112 a 102.