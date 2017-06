L.ELETTORALE: DAMIANO, NO AD ALLEANZE DISOMOGENEE

5 giugno 2017- 21:29

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Le correzioni apportate alla legge elettorale sono senz'altro un fatto positivo. Non devono però farci dimenticare la necessità di una approfondita discussione sulla prospettiva politica. Condivido l'opinione di Prodi: non è possibile costruire alleanze tra forze totalmente disomogenee". Lo dichiara Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera."Un governo tra Pd e Forza Italia, se questa fosse l'unica possibilità di governare dopo il voto, rappresenterebbe non solo un esito improduttivo e paralizzante, ma sarebbe lo snaturamento del ruolo e dell'identità del Partito Democratico", conclude.