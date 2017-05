L.ELETTORALE: DAMIANO, NON VOTERò SISTEMA TEDESCO

30 maggio 2017- 21:50

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Non voterò a favore di questa legge elettorale" perché "ci spingerà inesorabilmente verso intese anche con la destra per poter governare. Non basta dire che è il modello tedesco, non è parente del modello tedesco: non basta lo sbarramento del 5% e mettere il nome". Lo ha detto Cesare Damiano alla Direzione Pd annunciando che non voterà al relazione di Matteo Renzi.