L.ELETTORALE: DE PETRIS, REGOLE SI SCRIVONO CON DIALOGO NON CON RICATTI

25 maggio 2017- 12:39

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "E' indecente che la definizione della legge elettorale dipenda non dall'esigenza di varare dopo 12 anni una buona legge, condivisa e non incostituzionale ma dalla fretta di Renzi e dalla sua volontà di arrivare alle elezioni politiche prima di quelle siciliane". Lo afferma la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. "E' ancora più indecente -aggiunge- che, per costringere a votare quando fa comodo a lui, Renzi minacci un decreto che lascerebbe inalterate le soglie di sbarramento, senza armonizzare le leggi elettorali per Camera e Senato. E' ora che il segretario del Pd capisca che le regole si scrivono col dialogo, non con i ricatti".