L.ELETTORALE: DELLAI, M5S CONTRO ARTICOLO 67 COSTITUZIONE

2 giugno 2017- 16:02

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Dice l'onorevole Toninelli che ogni deputato grillino dovrà per forza votare a favore della legge elettorale che Grillo ha fatto approvare con circa ventimila clic dai militanti del movimento. Al di là del merito (evidente che il proporzionale puro con liste bloccate, falsi collegi uninominali, soglia alta e accordo sul voto subito, per Grillo è come il formaggio per un topo) che fine fa l'articolo 67 della Costituzione a proposito del divieto di ogni vincolo di mandato per i deputati?" Lo chiede Lorenzo Dellai, capogruppo di Democrazia solidale alla Camera. "Quisquilie, capisco, cose d'altri tempi! Evviva la Festa della Repubblica dei clic!", conclude.