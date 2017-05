L.ELETTORALE: DI MAIO, PARTIAMO DA 'LEGALICUM'PER NUOVE NORME ENTRO ESTATE

11 maggio 2017- 11:27

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Se nelle prossime ore dovesse esserci, come speriamo, l'occasione di presentare il testo unificato, voteremo per la legge elettorale della Camera così come è: il 'legalicum' con tutti i dettagli . Poi siamo disponibili a tutte le modifiche con tutte le forze politiche". Lo ha affermato Luigi Di Maio, del Movimento 5 stelle, ospite di 'Dentro i fatti' su Sky Tg 24."Ovviamente -ha aggiunto- il nostro appello si rivolge al Pd", che "è il partito di maggioranza. Non posso accettare che Renzi dica il problema è degli altri, hai tu i numeri in maggioranza. Credo che siamo ad un passo dalla possibilità di approvare la legge elettorale prima dell'estate. Il caposaldo è non creiamo grandi ammucchiate alle prossime elezioni".