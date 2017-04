L.ELETTORALE: DI MAIO, RENZI SCELGA TRA NOI E BERLUSCONI

29 aprile 2017- 08:33

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Matteo Renzi la deve smettere di fare la politica dei due forni: ci dica se vuole fare una legge elettorale con Silvio Berlusconi per arrivare a un inciucio 2.0 o fare una legge seria". Lo dice Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente del Movimento 5 stelle, in un'intervista al 'Corriere della Sera'."Per noi -spiega- si parte dal Legalicum, ma in commissione si può discutere di eventuali modifiche che ci vengano sottoposte come abbassare la soglia per il premio di governabilità. Per noi il Legalicum non è inscalfibile"