L.ELETTORALE: DOMANI COMMISSIONE SU TEMPI, ATTESO EMENDAMENTO RELATORE

30 maggio 2017- 17:57

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Domani avremo un doppio ufficio di presidenza: uno alle 13 per fare il punto sulla situazione e capire come organizzare i tempi e un altro dopo la capigruppo del primo pomeriggio". Lo ha detto il presidente della Affari Costituzionali della Camera, Andrea Mazziotti, al termine della riunione della Commissione. "Che ci sia una trattativa in corso tra i partiti -ha aggiunto- è cosa nota, se si arrivera' a un accordo questo dovrebbe tradursi in un emendamento del relatore. Domani quindi chiederemo al relatore quando presenterà le sue proposte in modo da fissare termine per subemendamenti a meno che gruppi non rinuncino. Se la capigruppo confermerà la data di lunedi' 5 noi siamo disposti a lavorare nel fine settimana in commissione".