L.ELETTORALE: DOMANI CONFERENZA STAMPA RICORSI A CONSULTA SU ROSATELLUM

10 dicembre 2017- 14:52

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Domani, alle 11.30, nel corso di una conferenza stampa nella sala stampa della Camera sarà presentato il quarto ricorso per conflitto di attribuzione relativo alla violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione della nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, per violazione del diritto del corpo elettorale configurato come potere dello Stato-comunità, menomato nelle sue attribuzioni di votare con una legge conforme a Costituzione. Intanto martedì, 12 dicembre, la Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio per deliberare circa l’ammissibilità di tre ricorsi relativi all’iter di approvazione della legge elettorale e la questione di fiducia, promossi, tra gli altri, dall’avvocato Felice Besostri in qualità di coordinatore degli avvocati 'anti Italicum' e da parlamentari e loro gruppi.