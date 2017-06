L.ELETTORALE: DOMANI SI INIZIA A VOTARE, OLTRE 100 EMENDAMENTI

6 giugno 2017- 18:25

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - In un'aula semideserta è terminata la discussione generale sulla legge elettorale. Domani dalle 13,30 si comincia a votare nell'aula di Montecitorio. Al momento il numero degli emendamenti (il termine è scaduto oggi alle 17) non è ancora stato definito. Da quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbero essere oltre 100. Domani mattina alle 11,30 si riunirà il comitato dei nove per stabilire i lavori d'aula e dalle 13,30 inizieranno le votazioni a partire da 3 pregiudiziali e a seguire emendamenti e articoli. Non ci sarà interruzione per permettere il question time che, domani appunto, non avrà luogo.