L.ELETTORALE: E. LETTA, COME GIOCO OCA SI TORNA A 2013

29 maggio 2017- 17:16

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Mi sembra di capire che ritorniamo, come al gioco dell'oca, al febbraio del 2013. Se si guarda ai sondaggi degli ultimi giorni tre blocchi uguali, con la differenza che il Pd ha un pezzo in meno e Salvini c'è e non c'era prima". Lo dice Enrico Letta, ospite di 'Corriere tv'.